Doncic chora em 1º jogo contra os Mavericks fora e marca 45 pontos em vitória dos Lakers

O resultado garantiu os Lakers nos playoffs da NBA. O time ocupa a terceira colocação na Conferência Oeste, com 49 vitórias e 31 derrotas. Já os Mavericks estão em 10º lugar, com retrospecto de 38/42, confirmado na última vaga da conferência para o play-in, a repescagem dos playoffs.

Draftado em 2018 pelo Atlanta Hawks e trocado na mesma noite para os Mavericks, Doncic foi campeão da Conferência Oeste com o time do Texas em 2024, ficando com o vice na final da NBA - na ocasião, o Boston Celtics venceu por 4 a 1. Ele foi selecionado cinco vezes para o All-Star Game (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), mesmo número de oportunidades em que foi escolhido para o time ideal da temporada (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). O esloveno também recebeu o prêmio de Novato do Ano (2018) e foi o Jogador Mais Valioso (MVP, sigla em inglês) das Finais do Oeste (2024).

Em outro bom jogo da noite, Nikola Jokic manteve o Denver Nuggets no caminho da vaga nos playoffs ao anotar o seu 32º "triple-double", com 20 pontos, 12 rebotes e 11 assistências no triunfo sobre o Sacramento Kings por 124 a 116, no primeiro jogo da equipe desde a surpreendente demissão do técnico Michael Malone, às vésperas do início da pós-temporada da liga.

Jokic contou com o apoio de Christian Braun, autor de 25 pontos, e Aaron Gordon e Michael Porter Jr., responsáveis por 21 pontos cada. O resultado encerrou uma série de quatro derrotas seguidas dos Nuggets, que ocupam o quarto lugar do Oeste, com 48/32. O time tem o mesmo retrospecto que o Los Angeles Clippers, que aparece no quinto posto. E agora os Nuggets tem mais dois jogos na temporada regular para confirmar o quarto lugar nos playoffs.

O Sacramento Kings, por sua vez, ocupa o nono lugar da tabela do Oeste e já está confirmado no play-in, com 39/41.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira: