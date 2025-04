Corinthians e Campinas triunfam na LBF em cenários distintos

Dois jogos movimentaram a quinta-feira (10) pela Liga de Basquete Feminino (LBF) com triunfos de duas equipes paulistas em cenários distintos. Mesmo atuando como visitante, o Corinthians venceu o Cerrado Basquete, no Distrito Federal, por 77 a 39, em duelo realizado no ginásio ASCEB, em Brasília. A vitória colocou o Timão na quarta posição da competição com dez pontos. Já no duelo entre times de São Paulo, o Unimed Campinas derrotou Santo André, por 80 a 56. As campineiras chegaram aos nove pontos e figuram no sétimo lugar.

Soberania corintiana

O Corinthians superou o Cerrado Basquete com grande atuação da armadora Beatriz. A atleta foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu MVP após anotar oito pontos, pegar dez rebotes, dar oito assistências. Ela concluiu o confronto com 25 de eficiência. A cestinha da partida foi a ala/pivô Mariana Dias, com 18 pontos. Licinara Rodrigues, da mesma posição, se aproximou da companheira e ajudou com 17. A ala/armadora Tássia apareceu em seguida com 15 e a ala Yasmin fechou o quarteto com dois dígitos na pontuação com dez.

O fator que fez mais diferença para o Corinthians na vitória pela LBF foi o número de pontos dentro do garrafão. A equipe alvinegra anotou 24 pontos a mais dentro da denominada zona pintada: 36 a 12. As visitantes também foram mais consistentes, com apenas oito erros contra 18 das brasilienses. Agora, o time dirigido pelo técnico Bruno Guidorizzi joga no próximo domingo (13), às 11h, contra o Sampaio Basquete, na casa do adversário. Já o Cerrado Basquete volta a atuar na terça-feira (15), às 19h30, diante do SESI Araraquara.