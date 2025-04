Paris bate Alba Berlin e segue vivo na briga da Euroliga

No retorno do intervalo, o time comandado por Tiago Splitter seguiu controlando a partida e chegou a abrir 21 pontos de vantagem no fim do terceiro quarto. Na reta final, os alemães reagiram e marcaram 24 pontos contra 12 dos franceses. Ainda assim, o Paris já havia construído uma boa margem e garantiu a vitória por 72 a 63.

Situação na tabela

Com a vitória, o Paris ocupa a 8ª colocação e pode ser ultrapassado apenas pelo Estrela Vermelha, do brasileiro Yago dos Santos. Apenas os dez melhores seguem na competição: os seis primeiros avançam diretamente aos playoffs, enquanto os times do sétimo ao décimo disputam o play-in.

Aos 39 anos, Tiago Splitter assumiu o comando do Paris Basketball, substituindo o finlandês Tuomas Iisalo, que se juntou ao Memphis Grizzlies, da NBA. Com a mudança, Splitter se tornou o primeiro brasileiro a comandar uma equipe na história da Euroliga. Em sua temporada de estreia como treinador, liderando o time parisiense recém-promovido, o ex-jogador eleito o melhor técnico do primeiro turno da competição.