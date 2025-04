Corinthians bate o Unifacisa e volta a vencer pelo NBB

O Corinthians venceu o Unifacisa por 83 a 74 nesta quinta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba.

Com o resultado, o Timão voltou a vencer na competição após duas derrotas consecutivas. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 15 vitórias e 17 derrotas. Já o Unifacisa é o nono, com 16 vitórias e 16 derrotas.

O time paulista busca vencer os dois últimos jogos da primeira fase do NBB para melhorar sua classificação visando os playoffs. Nesta quarta-feira, o Corinthians recebe o Caxias do Sul, às 20h (de Brasília). O Unifacisa, por sua vez, visita o Basquete Cearense, no dia 17, às 19h30.