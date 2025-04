Doncic recebe homenagens, mas devolve 45 pontos em cima dos Mavericks e Lakers vencem

Uma noite diferente de tudo para Luka Doncic nesta quarta-feira (9). Pela primeira vez após a surpreendente troca de times, o astro esloveno foi até o American Airlines Center como visitante enfrentar o Dallas Mavericks. Recebido com muitas homenagens, Doncic chegou a chorar antes do jogo começar. A resposta dele em quadra? 45 pontos, oito rebotes e seis assistências e vitória do Los Angeles Lakers por 112 a 97.

"Eu amo a torcida em Dallas, meus ex-companheiros de equipe, essa cidade, mas é hora de seguir em frente. Me emocionei muito. Cheguei aqui com 18 anos e me fizeram sentir em casa. Não sei como consegui jogar. Quando eu assisti o vídeo, não achei que fosse conseguir", comentou Luka Doncic após a partida.

O triunfo ainda teve um gostinho especial para o time de LA. Isso porque a vitória garantiu a classificação dos Lakers nos playoffs da NBA 2024/2025. Faltando apenas dois jogos por fazer nesta temporada, a equipe soma 49 triunfos e 31 derrotas e não ficará abaixo da sexta colocação da Conferência Oeste.