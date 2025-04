Sesi Araraquara vence Maringá e continua líder invicto da LBF

O Sesi Araraquara permanece com 100% de aproveitamento na edição de 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF). A equipe dirigida pelo técnico Fábio Appolinário realizou o sétimo jogo pela principal competição entre as mulheres do país e ganhou mais uma vez. Nesta quarta-feira (9), o time do interior de São Paulo atuou como mandante e bateu o ADRM Maringá, por 87 a 43, com amplo domínio durante todo confronto. A ala/pivô Vitória terminou como maior destaque, sendo premiada com o Troféu de MVP. Ela acabou com duplo-duplo, com 16 pontos e 11 rebotes.

"Fico muito feliz. É nossa sétima vitória consecutiva. A gente se propôs a começar mais intenso no jogo, já que nos últimos dois não conseguimos isso. Hoje a gente começou com uma defesa mais agressiva e rodando mais bolas no ataque e deu certo. A gente conseguiu abrir uma vantagem e manter", afirmou Vitória, que finalizou o duelo com 32 de eficiência, disparada a melhor dos dois times. Ainda pelo Sesi Araraquara, a armadora Gabriella Sossô foi a segunda maior pontuadora, com 13, seguida de perto pelas alas/pivôs Emanuely Oliveira, 11, e Maria Clara Soares, dez.

O domínio do Sesi Araraquara foi absoluto neste jogo pela LBF. A equipe do interior de São Paulo anotou 12 pontos a mais dentro do garrafão (36 a 24). Além disso, as donas da casa erraram bem menos, dando apenas sete pontos em falhas contra 19 do Maringá. Com 49 rebotes contra somente 35 do adversário, Fábio Appolinário e suas comandadas tiveram mais segundas chances e pontuaram 27 vezes contra duas. Para finalizar a soberania, as mandantes anotaram 31 pontos com atletas saindo do banco de reservas, com as visitantes tendo suplentes contribuindo com nove.