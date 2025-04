Guerrinha deixa o comando do São Paulo

O técnico Jorge Guerra, o Guerrinha, deixou o comando do basquete masculino do São Paulo. O anúncio foi feito pela direção do clube na noite de quarta-feira (9), sem maiores explicações.

E BLUESKY

"O São Paulo Futebol Clube informa que Jorge Guerra (Guerrinha) não seguirá no comando técnico do Basquete Tricolor. O São Paulo Futebol Clube e a Diretoria de Basquete agradecem ao treinador por sua contribuição e comprometimento defendendo as cores do Tricolor e desejamos sorte em seus futuros desafios profissionais", diz nota íntegra de publicada no site oficial.

Quase um ano

Guerrinha chegou ao São Paulo no final de maio do ano passado como o substituto de Bruno Mortari. Mortari deixou o comando da equipe após o fim da temporada 2023/2024 do NBB. Na ocasião, o tricolor terminou entre os oito melhores, sendo superando pelo Minas Tênis Clube nas quartas de final.