Timberwolves vence confronto direto do Oeste contra Grizzlies pela NBA

O Minnesota Timberwolves conquistou, na noite de quinta-feira (10), uma importante vitória sobre o Memphis Grizzlies em um confronto direto por uma vaga aos playoffs da NBA. O grande destaque da partida ficou com o terceiro quarto avassalador dos Timberwolves, que anotaram 52 pontos - recorde da franquia - e encaminharam a vitória.

Foram 44 pontos marcados por Anthony Edwards pelo time de Minnesota, incluindo 18 durante o terceiro período. Ao lado dele, Julius Randle acrescentou 31 pontos e 10 rebotes para os Wolves.

Esta foi a sexta vitória do Timberwolves nos últimos sete jogos. Assim, a equipe se juntou ao Golden State Warriors e justamente com o Memphis Grizzlies, empatados da sexta à oitava posições na Conferência Oeste com 47 triunfos e 33 derrotas. Vale destacar que apenas os seis primeiros times se garantem diretamente nos playoffs da NBA. Enquanto do sétimo ao décimo colocados disputam o torneio de play-in.