Campeão da LBF em 2021, Ituano anuncia pausa da equipe

O basquete nacional perdeu uma das suas principais equipes para a temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino. Campeão da LBF em 2021, o Ituano Basquete anunciou nesta quinta-feira (16) que não vai ter uma equipe neste ano. Em um comunicado nas redes sociais, o time afirmou que não terá condições de montar uma equipe competitiva, assim como teria alguns problemas financeiros.

O Ituano Basquete surgiu em 2018, em uma parceria entre o Clube Ituano de Esportes e o time de futebol da cidade. Durante toda sua trajetória, a equipe foi comandada por Antônio Carlos Barbosa, técnico da seleção brasileira de basquete feminino nos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2016. O treinador medalhista olímpico montou equipes competitivas. Destaque para o time de 2021 que conquistou o título da LBF, superando Blumenau por 3 a 0 na série final. Na última edição da LBF, a equipe terminou em terceiro lugar na classificação geral.

Leia o comunicado oficial do Ituano Basquete:

Fazer esporte em nosso país exige, além de muita dedicação, a captação de recursos e apoiadores para viabilizar a prática em alto rendimento. Com a nossa modalidade basquete feminino não foi e não é diferente.

Ao longo dos últimos sete anos, disputamos em altíssimo nível os Jogos Abertos Regionais, Campeonato Paulista e a liga nacional, consagrando-se campeões em algumas oportunidades e em outras sempre mantendo a competitividade. Conquistar este espaço no cenário nacional do basquete feminino e apresentar este alto nível de desempenho, exige muitas responsabilidades além da financeira. Considerando que o Ituano, desde o ano de 2018 sempre zelou em honrar seus compromissos e entregar uma equipe de alto nível competitivo, não seria condizente com a política administrativa do Clube entregar em 2025 algo diferente do que foi apresentado ao longo das últimas sete temporadas. Diante disso, com grande pesar, oficializamos através desta, que o Clube Ituano de Esportes não terá na temporada 2025 a modalidade basquete feminino