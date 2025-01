Flamengo atropela Toros de Chiriquí e se classifica na BCLA

Classificação antecipada! O Flamengo conquistou, na noite deste domingo (12), a vaga para o mata-mata da Champions League Américas de Basquete. Ainda pela segunda janela de disputas da BCLA, o Rubro-Negro atropelou o Toros de Chiriquí por 96 a 50, chegou na terceira vitória em três partidas do Grupo B e garantiu matematicamente a sua classificação. O Mengão volta a jogar amanhã, diante do Boca Juniors, em confronto que pode garantir a liderança da chave.

Os confrontos da atual janela da BCLA acontecem na Arena Roberto Durán, no Panamá, casa do Toros de Chiriquí. Mesmo sendo visitante, o Flamengo não tomou conhecimento sobre o rival e dominou as ações da partida. Shaquille Johnson e Guilherme Deodatto foram os cestinhas do time brasileiro, com 13 pontos. Já Alexey Borges foi destaque com 12 pontos, nove assistências e dois rebotes.

Pressionando do início ao fim, o Flamengo não teve dificuldades para criar uma grande diferença no placar. O primeiro quarto terminou com o Rubro-Negro à frente em 18 a 12. Em seguida, o clube carioca atropelou os panamenhos e ampliou o placar em 48 a 26. Pouco mudou na volta do intervalo, e o time brasileiro aumentou a diferença para 73 a 44. Mesmo rodando a equipe, o Flamengo continuou se impondo na partida e fechou a vitória em 96 a 50