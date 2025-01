Alex decide no fim e Bauru vence São Paulo pelo NBB

Ele é decisivo! Alex Garcia segue mostrando que a idade é apenas um número. Aos 44 anos, o experiente ala foi peça fundamental para a vitória do Bauru Basket sobre o São Paulo pelo NBB. O jogador anotou uma cesta faltando dois segundos no relógio par ao final da partida e garantiu o triunfo para o time bauruense por 75 a 73 no Ginásio Panela de Pressão. A noite deste sábado (11) ainda contou com outras três partidas.

Dos quatro quartos disputados, o Bauru Basket perdeu três. O segundo período foi o único que o time da casa conseguiu se impor, dominando a parcial em 23 a 12. A boa diferença permitiu que o Bauru pudesse administrar a vantagem nos quartos seguintes. Porém, o São Paulo conseguiu virar o placar no último período. Os mandantes não se abateram e Alex e Brite decidiram a vitória no fim.

Foram 15 pontos, quatro assitências e quatro rebotes para Alex Garcia na partida. Enquanto Dontrell Brite anotou 25 pontos, cinco assitências e cinco rebotes. Por outro lado, Ricardo Fischer comandou o ataque do São Paulo e liderou a equipe com 17 pontos.