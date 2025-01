Gui Santos joga bem em derrota dos Warriors na NBA

Gui Santos parece finalmente ter ganhado a confiança de Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors. Pela segunda vez na atual temporada o brasileiro passou dos 20 minutos em quadra em uma partida da NBA. O ala-pivô teve novamente uma boa atuação pelos Warriors nesta sexta-feira (10), mas viu a sua equipe perder para o Indiana Pacers por 108 a 96.

Foram 11 pontos para Gui Santos na partida, tendo um aproveitamento geral de 80% nos arremessos de quadra. Além disso, o brasileiro acertou as duas bolas-triplas que tentou. Ativo no jogo, ele ainda registrou dois rebotes, três assistências e três roubos de bola. Outro detalhe curioso é que os Warriors tiveram um saldo positivo de 9 pontos enquanto Gui Santos esteve em ação.

Vale destacar que a principal estrela do Golden State não participou da partida. Por conta de uma recorrente lesão no joelho, Stephen Curry ficou no banco. Outro jogador importante que ficou fora do jogo foi Draymond Green, com problemas nas costas.