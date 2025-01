Kamilla faz seu melhor jogo na China em virada de Shanghai

A mulher está imparável! Kamilla Cardoso segue fazendo uma boa temporada na WCBA, a Liga Chinesa de Basquete Feminino. Neste sábado (4), a brasileira fez sua melhor partida desde que chegou ao Shanghai Swordfish. A pivô comandou o ataque do time na vitória por 94 a 80 sobre o Hebei e ainda ficou perto de anotar um triplo-duplo.

O Shanghai Swordfish jogou a partida com um desfalque importante, sem contar com a norte-americana Crystal Bradford que tem sido a principal companheira de Kamilla Cardoso no ataque da equipe nas outras partidas do time nesta temporada da WCBA. Assim, as ações ofensivas de Shanghai ficaram concentradas na pivô brasileira, que foi muito marcada no primeiro quarto da partida. Com um bom desempenho ofensivo, Hebei saiu na frente do placar e venceu a parcial inicial por 22 a 16.

Mas a partir do segundo quarto, o Shanghai Swordfish conseguiu encontrar espaços na defesa adversária, colocando Kamilla Cardoso de vez dentro do jogo. Sem errar um arremesso de quadra no período, Kamilla puxou o time para a liderança do placar e sua equipe foi para o intervalo ganhando a partida por 45 a 42.