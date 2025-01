Curry volta a brilhar e Warriors atropelam 76ers na NBA

Em meio de uma temporada repleta de altos e baixos, o Golden State Warriors conquistou uma importante vitória diante do Philadelphia 76ers pela NBA 2024/2025. A equipe de São Francisco triunfou em casa, no Chase Center, pelo placar de 139 a 105 nesta madrugada de sexta-feira. Stephen Curry, principal estrela do time e que também vive um ano de oscilações, foi o grande destaque da vitória com 30 pontos, 10 assistências e seis rebotes. Além disso, ele converteu oito bolas triplas em oito tentativas.

Esta foi a 17ª vitória dos Warriors em 33 partidas na atual temporada da NBA. Com isso, a equipe empata com as campanhas do Minessota Timberwolves e do San Atonio Spurs na oitava colocação da Conferência Oeste. Por outro lado, a derrota esfriou de vez o bom momento Philadelphia 76ers que vinha de uma sequência de cinco vitórias mas com revés na rodada anterior. Assim, os 76ers ficam no 11º lugar do Leste, fora dos playoffs.

Além de Stephen Curry, o Golden State Warriors também contou com a boa atuação de Jonathan Kuminga. O ala começou o jogo no banco mas teve uma grande minutagem em quadra, recompensada com 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Já pelo lado de Philadelphia, Joel Embiid foi o jogador mais efetivo, anotando 28 pontos e pegando 14 rebotes.