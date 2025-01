Ex-NBA Mãozinha aparece como novo reforço do Minas

Contratação de peso! Após ter uma rápida passagem pelo Memphis Grizzlies, da NBA, em 2024, Mãozinha deve reforçar o Minas Tênis Clube já nesta temporada de 2024/2025 do NBB. Apesar de não haver o anúncio oficial, o nome do ala-pivô de 24 anos já aparece no site da Liga Nacional de Basquete (LNB), responsável por organizar o Novo Basquete Brasil.

Revelado pelo Pinheiros, João Marcello Cardoso Pereira acumula trocas contantes de times durante a sua carreira. Desde 2019, o jogador já atuou por sete equipes diferentes. Foram três times brasileiros, um macedônio, um mexicano e dois estadunidenses. A passagem pela NBA veio com a camisa do Memphis Grizzlies, onde assinou alguns contratos curtos para suprir carências momentâneas da equipe.