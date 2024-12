Cavs vencem Warriors e ampliam sequência de vitórias na NBA

Sétima vitória consecutiva para o Cleveland Cavaliers na NBA 2024/2025. O time de Ohio, que chegou a vencer as 15 primeiras partidas da temporada, volta a registrar novamente uma grande sequência de vitórias na liga. Nesta madrugada de terça-feira (31), os Cavs passaram fácil pelo Golden State Warriors fora de casa pelo placar de 113 a 95.

Este foi o 28 triunfo do Cleveland Cavaliers em 32 jogos na NBA 2024/2025. Assim, a equipe aparece na liderança isolada da Conferência Leste, além de liderar o quadro geral da liga. Por outro lado, os Warriors registraram a 16ª derrota em 32 partidas na temporada. Dessa forma, o time de São Francisco fica com a campanha empatada com o Santo Antonio Spurs, na nona colocação do Oeste.

Principal estrela da equipe, Stephen Curry viveu mais uma noite apagada. O experiente armador terminou a partida com números baixos de 11 pontos (28% de eficiência nos arremessos), dois rebotes e três assistências. Por sua vez, Trayce Jackson-Davis foi o melhor em quadra pelos Warriors, anotando um duplo-duplo de 16 pontos e 16 rebotes. Já o brasileiro Gui Santos somou mais alguns minutinhos de jogo pelo GSW. Ao final da partida, ele entrou em ação por cerca de cinco minutos e registrou um rebote.