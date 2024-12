Time de Damiris leva virada em último jogo de 2024

ÚLTIMA DERROTA! O Botas, time turco de Damiris Dantas, sofreu derrota de virada contra o Kayseri Basket por 67 a 64. A brasileira, entretanto, foi a terceira maior pontuadora do jogo, com 18 pontos, sete rebotes e duas assistências.

Os times se revezaram na liderança do placar no primeiro quarto do jogo, assim o Botas venceu a parcial por 19 a 17. No segundo quarto, o time de Damiris foi melhor e dominou partida com 18 a 9 e foi para o intervalo na frente com 37 a 26.

Mas a segunda metade do jogo foi determinante para a derrota do Botas, que chegou a vencer o terceiro quarto por 20 a 16, mas o final do jogo equilibrado deu vitória ao Kayseri Basket, que empatou o jogo em 61 a 61 e virou em seguida em 67 a 64.