Mega Rodada da Virada do NBB com mais uma vitória do Minas

O terceiro colocado Brasília bateu o Bauru Basket por 92 a 73. Os paulista ficaram na frente do marcador por um breve momento no primeiro quarto com 8 a 6, mas depois os anfitriões passaram a frente e seguiram pisando no acelerador. Porém o cestinha do jogo foi Georginho do Franca, com 27 pontos.

Outros jogos

O quinto colocado Vasco da Gama sofreu revés em casa para o São José por 75 a 69, enquanto o União Corinthians bateu o lanterna Fortaleza por 82 a 71. O Corinthians superou o Pato por 85 a 76, enquanto o Unifacisa bateu o Caxias do Sul.

2025 começa com muito NBB

O Novo Basquete Brasil volta ao calendário regular no próximo dia 9 de janeiro de 2025, quinta, com Corinthians recebendo o Vasco, enquanto o Pinheiros joga contra o Botafogo. Ambos os jogos estão marcados para às 20h (horário de Brasília).

No dia seguinte, na sexta (10), seis jogos completam a 14ª rodada, com Paulistano recebendo o Mogi, Pato visita Unifacisa, ambos os jogos às 19h30. No sábado (11), às 17h, Bauru e São Paulo fazem clássico paulista, enquanto às 18h o Corinthians joga contra o Botafogo, Pinheiros recebe o Vasco e o Brasília viaja para enfrentar o São José.