Paulistano vence clássico no último jogo do time em 2024

Teve dérbi para encerrar o ano para Paulistano e São Paulo no NBB na tarde deste sábado (28). Jogando diante da sua torcida, os alvirrubros se recuperaram das derrotas nas últimas duas partidas e venceram o confronto por 80 a 76. Com o resultado, o Paulistano fecha 2024 em décimo lugar na liga com oito vitórias em 18 jogos. Já o São Paulo está na sexta colocação, com 10 vitórias e oito derrotas.

O jogo começou com bastante dinamismo, com as duas equipes se defendendo bem e aproveitando contra-ataques para pontuar nos minutos iniciais. Mas no final do primeiro quarto, o tricolor perdeu algumas oportunidades, enquanto o Paulistano foi mais certeiro no ataque. Assim, os donos da casa venceram o primeiro período por 24 a 15. Mas o São Paulo reagiu no começo do segundo quarto, anotando dez pontos seguidos para empatar o jogo em 27 a 27. Os dois times seguiram próximos no placar e os tricolores foram para o intervalo vencendo por 44 a 43, com uma cesta de três de André Góes nos segundos finais.

As duas equipes continuaram próximas no placar durante o terceiro quarto. Do lado do Paulistano, o time conseguiu manter um bom desempenho graças aos atletas que saíram do banco, como Ferreyra, Brunão e Vitinho que jogaram muito bem no segundo tempo. No último quarto, as defesas prevaleceram, com os dois times tendo dificuldades para contruir jogadas no ataque. O São Paulo, por exemplo, chegou a ficar mais de quatro minutos sem pontuar. Assim, o Paulistano aproveitou para abrir uma pequena vantagem no placar e garantir a vitória por 80 a 76.