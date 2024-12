Kamilla Cardoso joga bem, mas Shanghai perde na WCBA

Teve duelo acirrado nesta terça-feira (24) pela Liga Chinesa de Basquete Feminino (WCBA). Kamilla Cardoso entrou em quadra pelo Shanghai Swordfish no duelo contra o Guangdong Vermilion Birds. Em um confronto direto pelas primeiras colocações, Guandong ganhou o jogo por 71 a 68 e agora está em terceiro lugar na classificação geral da WCBA, ultrapassando Shanghai no grupo A da WCBA.

A partida começou com as duas defesas em alta, dando trabalho para o ataque dos dois times. Foi aí que Kamilla Cardoso se sobressaiu, utilizando sua altura para anotar nove dos 11 primeiros pontos de Shangai. As equipes ficaram a maior parte do primeiro tempo próximas no placar, mas Gunadong conseguiu uma pequena vantagem nos minutos finais e foi para o intervalo vencendo por 37 a 33.

No segundo tempo, o rendimento de Kamilla Cardoso no ataque caiu, no momento onde Crystal Bradford passou a ser a melhor em quadra no lado de Shanghai. Durante o terceiro quarto, Guandong conseguiu encontrar alguns espaços na defesa adversária para conseguir pontos importantes, chegando a ter oito pontos de vantagem no placar. Na reta final, Shanghai chegou a diminuir a diferença e teve a chance de virar o jogo nos segundos finais, quando o placar era de 69-68 para as adversárias. Mas Bradford arriscou uma bola de três que foi para longe do alvo. Assim, Guandong pegou o rebote para fazer o último ataque do jogo e confirmar a vitórias.