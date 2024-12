Franca bate dupla carioca antes de duelos diretos pela ponta

Georginho de Paula foi o grande destaque da vitória do Sesi Franca. O camisa 14 anotou um duplo-duplo com 21 pontos e 15 rebotes. Ele ficou perto de ter dois dígitos nos três fundamentos, mas acabou a partida com 7 assistências. Didi Louzada fez 21 pontos, Wesley 16 pontos e David Jackson fez 10 pontos.

Vasco sobe na tabela

Não muito longe do Ginásio do Botafogo, Vasco da Gama e Bauru Basket estavam em quadra. O resultado acabou favorável para o time de São Januário, que contou com seis jogadores pontuando dois dígitos para vencer por 81 a 63. Paulichi foi o cestinha e duplo-duplo com 15 pontos e 11 rebotes.

A vitória fez o Vasco saltar duas posições na tabela e terminar a noite na 7ª colocação com 27 pontos. Por outro lado, o revés sofrido pelo Bauru Basket fez a equipe despencar para 9º lugar com a mesma pontuação, ficando fora da zona de classificação à Copa Super 8, que vai contar com oito primeiros colocados.

Caxias encerra jejum no NBB

No Rio Grande do Sul, o Caxias encerrou um jejum de nove partidas sem vitórias. Nesta segunda-feira, o lanterna da competição venceu pela quarta vez na temporada diante do Corinthians. A conquista do resultado positivo foi suada, teve os Timão encostando no placar nos segundos finais, mas veio por vantagem mínima: 80 a 79.