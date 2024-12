Pato vira no fim sobre o São José e volta a vencer pelo NBB

Chegou ao fim a sequência de quatro derrotas consecutivasdo Pato Basquete no NBB 2024/2025. Nesta quinta-feira (19), a equipe paranaense derrotou o São José, em casa, por 85 a 81. Com o resultado, então, o Pato chegou a seis vitórias em 16 jogos nesta temporada, ocupando o 14º lugar da competição.

Destaque para a atuação da dupla Nathaniel Barnes e Gabriel Novaes que juntos anotaram 49 pontos na vitória do Pato. Novaes ainda fechou a partida com um duplo-duplo, tendo 12 rebotes e 22 pontos. Por outro lado, Franco Vieta foi o principal jogador do time visitante, com 24 pontos e oito rebotes. Esta foi a 10ª derrota em 17 partida do São José no NBB 2024/2025, deixando a equipe no 12º lugar.

Jogando em casa, no Ginásio do Sesi, o Pato Basquete começou quente no jogo e logo de cara abriu 9 a 2 no placar. Os visitantes reagiram e até emptaram em 9 a 9, mas viram o time da casa fechar o primeiro quarto em vantagem em 22 a 18. O São José manteve a pegada do final do primeiro período e viraram o placar no quarto seguinte, em 41 a 38.