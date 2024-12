Kamilla Cardoso faz duplo-duplo, mas Shanghai perde

Apesar das excelentes atuações, Kamilla não vem sendo garantia de vitória para o Swordfish nestes últimos dias, em que a equipe teve sequência positiva freada com duas derrotas na última semana.

Com nove vitórias em treze jogos, a equipe da brasileira ainda briga por vaga direta nas quartas de final da competição, dada às quatro melhores equipes dessa fase. Hoje, o Shanghai é o sexto, sendo ultrapassado pelo próprio Golden Bulls, estando a duas vitórias do G4, mas com uma partida a menos.

Virada do mandante

Podia estar mais perto, já que na partida de hoje, Kamilla liderou a equipe para uma virada parcial no terceiro quarto. Após ir para o intervalo com a desvantagem no placar, que era de 46 a 37 para as donas da casa, o time visitante fez um período de 32 pontos na volta da partida, virando para 69 a 56. Mas também teve virada do outro lado.

O último quarto foi de domínio do Golden Bulls. O time devolveu parcial elástica, com um 24 a 8, e venceu a partida por três pontos de diferença.

Seguindo o calendário, o time de Kamilla faz mais um jogo fora, neste sábado (21), contra a equipe do Xinjiang, 18ª colocada da competição.