Crescenzi marca 23 pontos e amplia série invicta do Paulistano

O Paulistano chegou a sua terceira vitória consecutiva no NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quarta-feira (18), a equipe alvirrubra contou com uma noite inspirada de Crescenzi para vencer o Brasília fora de casa por 102 a 87.

Kevin Crescenzi terminou como principal pontuador do Paulistano na partida. Foram 23 pontos marcados, acertando cinco de oito arremessos para 3 pontos. Ele ainda pegou cinco rebotes e deu cinco assistências. Do outro lado da quadra, Daniel Von Haydin foi cestinha do jogo marcando 29 pontos para o Brasília e ficou perto de anotar um duplo-duplo ao terminar com 8 rebotes.

Com a vitória o Paulistano chegou a 22 pontos e alcançou a 12ª posição e mantém uma boa reação no torneio. O terceiro triunfo seguido fez a equipe chegar a sete em 16 jogos. Além disso, nas últimas seis partidas, o time paulista venceu quatro. Ou seja, mais do que nas 10 rodadas anteriores. Apesar do revés após dois triunfos anteriores, o Brasília segue com a terceira posição, somando 27 pontos e 11 vitórias.