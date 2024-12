Antetokounmpo doutrina OKC e Bucks é campeão da NBA Cup

Caminho até a final

Com um início de temporada um tanto quanto irregular, o Milwaukee Bucks se encontrou de fato nos jogos válidos pela NBA Cup. A equipe dirigida pelo experiente treinador Doc Rivers

venceu todas as partidas durante a fase de grupos (Toronto Raptors, Indiana Pacers, Miami Heat e Detroit Pistons. No mata-mata, superou o Orlando Magics e o Atlanta Hawks até chegar na decisão.

A partida

Líder da Conferência Oeste na atual temporada da NBA, o Oklahoma City Thunder chegou na final com um certo favoritismo. No entanto, o Milwaukee Bucks tinha ao seu favor a experiência de sua comissão técnica e jogadores. Vale destacar que os Bucks foram campeões da NBA em 2021.

A juventude do Thunder foi quem deu as caras no começo de partida. A equipe liderada por Shai Gilgeous-Alexander largou à frente no placar e chegou a abrir 20 a 14 no primeiro quarto. Porém, os Bucks reagiram e encostaram em 27 a 26 ainda no período inicial. A segunda parcial manteve o equilíbrio entre os times, mas com o time de Milwaukee em vantagem por 51 a 50.

Na volta do intervalo, então, o rendimento ofensivo do OKC começou a cair drasticamente e a equipe encontrou muitas dificuldades para pontuar. Do outro lado, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard fizeram um show à parte e deixaram os Bucks em vantagem em 77 a 64 ao final do terceiro quarto.