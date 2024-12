Pinheiros vira no final e derrota o São José pelo NBB

Com muita emoção! Na partida válida pela temporada regular do NBB, o Pinheiros visitou o São José Basketball na Farma Conde Arena, conseguiu a virada no último quarto e superou o rival paulista por 77 a 76. Agora, a equipe da capital possui nove vitórias e 24 pontos conquistados na liga nacional.

O jovem Yan Djalo finalizou como cestinha do Pinheiros com 16 pontos, além de ter anotado cinco rebotes, uma assistência e duas bolas recuperadas. Outro destaque foi o norte-americano David Sloan Jr, autor de 14 pontos, dois rebotes e duas assistências. Pelo São José, o melhor desempenho ficou por conta do pivô Douglas, que marcou 16 pontos e 10 rebotes.

Sobre a partida

O Pinheiros começou a primeira metade do quarto inicial um pouco superior ao adversário e abrindo 9 a 4 de vantagem. Depois, o São José passou a encaixar melhor seu jogo e assumiu a ponta da disputa, fechando a parcial na frente por 21 a 13. O clube do Vale do Paraíba seguiu em um ótimo momento e ampliou a diferença para quase 15 pontos. Eles foram para o intervalo vencendo pelo placar de 48 a 36.