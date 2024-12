Jokic anota triplo-duplo e Nuggets vencem Kings por 130 a 129 na NBA

Pela décima vez nesta temporada da NBA 2024/2025 Nikola Jokic anotou um triplo duplo pelo Denver Nuggets. Nesta madrugada de terça-feira (17), o pivô sérvio anotou 20 pontos, pegou 14 rebotes e deu 13 assistências para liderar a vitória de virada dos Nuggets em cima do Sacramento Kings por 130 a 129.

Jogando fora de casa, no Golden 1 Center, o Denver Nuggets começou com tudo e atropelou os mandantes no primeiro quarto em 41 a 21. Porém, o time de Sacramento reagiu e buscou a virada no terceiro período em 103 a 96. A vantagem chegou a ficar ainda maior durante o último quarto, em 119 a 109, faltando menos de quatro minutos no relógio.

No entanto, a dupla campeã da NBA 2022-23 Nikola Jokic e Jamal Murray decidiram no final e viraram a partida para os Nuggets. Os dois anotaram os últimos nove pontos da equipe. Estes arremessos finais, inclusive, vieram sempre com o time em desvantagem no placar.