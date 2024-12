Corinthians perde da Unifacisa no estouro do cronômetro

O Corinthians chegou a estar perdendo por 19 pontos para a Unifacisa, reagiu, passou na frente na reta final do último quarto, mas acabou derrotado pela equipe paraibana por 80 a 77 em pleno ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, graças a uma bola de três de Delph no estouro do cronômetro. No outro jogos deste sábado, o Pinheiros passou boa parte do jogo atrás no placar, mas acabou vencendo o Fortaleza por 76 a 74 no ginásio Henrique Villaboim, que fica na sede do clube na capital paulista.

Com o resultados, o Pinheiros assume a sétima posição na tabela de classificação do NBB com 57,1% de aproveitamento (oito vitórias e seis derrotas). Já a Unifacisa ultrapassou o Paulistano e ocupa o 11º lugar com 43,75% (sete vitórias e nove derrotas). O Corinthians, por sua vez, mantém-se em 13º com 35,7% (cinco vitórias e nove derrotas) e o Fortaleza cai para a 18ª e última posição com 18,75% (três vitórias e 13 derrotas).

CORINTHIANS X UNIFACISA

Hubner e Solanas, com 15 pontos cada, lideraram a Unifacisa na vitória diante do Corinthians. Do lado da equipe do Parque São Jorge, Johnson marcou 16 pontos, enquanto Lucas Cauê e Munford marcaram 14.