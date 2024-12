Yago dos Santos faz seis pontos em triunfo do Estrela na Euroliga

Em confronto válido pela 15ª rodada da temporada regular da Euroliga, o sérvio Estrela Vermelha recebeu o grego Olympiacos e superou o rival por 87 a 73. Esta foi a oitava vitória da equipe do brasileiro Yago doso Santos na competição, onde se encontra na zona de playoffs.

Saindo do banco de reservas, Yago dos Santos encerrou a partida desta sexta-feira (13) com seis pontos anotados, além de três assistências, três roubos de bola e um rebote defensivo. O cestinha do Estrela foi o experiente sérvio Nemanja Nedovi?, autor de 18 pontos, quatro assistências e dois rebotes. No lado grego, o destaque acabou sendo o búlgaro Sasha Vezenkov, com 19 pontos e 10 rebotes.

O resultado positivo manteve o Estrela Vermelha dentro da zona de classificação aos playoffs da Euroliga. Agora, o time de Belgrado possui uma campanha de oito triunfos e sete derrotas e ocupa a oitava colocação geral. O Olympiacos, por sua vez, já venceu nove vezes no torneio e se encontra no quinto lugar. Na próxima quarta-feira (18), o Estrela encara o turco Anadolu Efes, enquanto o clube grego pega o Virtus Bologna, da Itália.