Heat vence e despista rumores sobre futuro de Jimmy Butler

O Heat segue escalando a classificação da Conferência Leste, chegando a quatro vitórias consecutivas na 5ª posição, com 13 vitórias em 10 jogos. Já o Raptors tem desempenho espelhado: hoje foi a quarta derrota seguida do time de Toronto. Hoje, os canadenses amargam a 14ª posição da mesma conferência, com apenas 7 vitórias em 26 jogos.

Mais dois jogos aconteceram nesta quinta-feira (12). Mais cedo, o Boston Celtics venceu o Detroit Pistons por 123 a 99, com boa exibição de Payton Pritchard, que saiu da partida com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 assistências. O Celtics manteve a vice-liderança da Conferência Leste, na caça do líder Cleveland Cavaliers. O Pistons, por sua vez, saiu da zona do Play-In e hoje se encontra na 11ª posição, abaixo do Indiana Pacers.

Partida que fechou a noite foi a derrota do New Orleans Pelicans para o Sacramento Kings, por 111 a 109. Mesmo com McCollum inspirado, fazendo 36 pontos, o Pelicans viu boa atuação da dupla Sabonis e DeRozan, que juntos fizeram 61. O Kings se aproximou dos 10 primeiros colocados da Conferência Oeste, enquanto o Pelicans segue na última posição.