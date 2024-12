Brite anota 37 pontos e Bauru vence mais uma no NBB

Em boa fase! O Bauru Basket segue em ótimo momento no NBB 2024/2025. Nesta sexta-feira (13), o time paulista conquistou uma suada vitória em cima do Pato Basquete, por 97 a 91. O destaque ficou com o estadunidense Dontrell Brite, que anotou 37 pontos para assegurar a vitória. Este foi o quinto triunfo do Bauru nos últimos seis jogos, um sequência que levou a equipe para a terceira colocação da competição.

Ao todo, o Bauru Basket soma dez vitórias e quatro derrotas, empatado com o Brasília. A liderança segue com o Minas, que tem 13 triunfos e apenas duas derrotas. Em seguida aparece o Flamengo, com 12 vitórias e três reveses. Por sua vez, o Pato Basquete conheceu a sua nona derrota em 14 jogos, ficando em 14º lugar.

Além de Brite, o Bauru ainda contou com a boa atuação de Mogi, que anotou um duplo-duplo de 14 pontos e 14 rebotes. Já pelo lado do Pato Basquete, Novaes foi o principal destaque da equipe, com 19 pontos e oito rebotes.