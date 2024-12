Roseli Gustavo deixa o cargo de Diretora de Seleções na CBB

Na ocasião, o título veio de maneira invicta, com seis vitórias em seis jogos, e grandes atuações de Kamilla Cardoso.

O segundo veio no mesmo ano, nos Jogos Pan-Americanos. Sem muitas dificuldades, o Brasil conquistou o bicampeonato consecutivo da competição, chegando a cinco títulos da competição na história.

Em 2024, ficou pelo caminho no pré-olímpico, em casa, e não conquistou a tão sonhada vaga para Paris. Em grupo dificílimo, a seleção brasileira não conseguiu vencer as fortes seleções de Austrália, Alemanha e Sérvia, que ficaram com as vagas.

Como atleta, Roseli carrega um currículo que conta com uma prata em Seul, em 1996, e um título mundial na Austrália, em 1994. Ainda conta com um ouro pan-americano em Havana, em 1991.

Confira nota oficial na íntegra:

A Confederação Brasileira de Basketball agradece à Roseli Gustavo pelos serviços prestados à frente das Seleções Brasileiras Femininas de basquete e informa que a gestora deixa a partir desta data o cargo de Diretora de Seleções que ocupava desde março de 2023.