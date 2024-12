Jokic bate recorde de pontos, mas não impede quebra de tabu na NBA

Com o resultado deste sábado, o Denver Nuggets é o nono colocado da Conferência Oeste com 11 vitórias em 21 jogos. O Washington Wizards, por sua vez, é o 15º e último colocado da Conferência Leste com apenas três vitórias em 21 partidas disputadas.

Nikola Jokic quebrou o recorde de sua carreira ao marcar 56 pontos diante do Washington Wizards, mas não foi capaz de impedir a derrota do Denver Nuggets por 122 a 113. O pivô sérvio ainda pegou 16 rebotes e distribuiu oito assistências. Quem levou a melhor, entretanto, foi a equipe de Jordan Poole e Justin Champaigne, que anotaram 39 e 23 pontos, respectivamente para encerrar a sequência de 16 derrotas consecutivas.

Na partida deste sábado diante do Washington Wizards, Nikola Jokic não pôde contar com a ajuda de seus fiéis escudeiros Jamal Murray e Aaron Gordon, que desfalcaram o Denver Nuggets por conta de lesões musculares. Sem os companheiros, o sérvio concentrou as ações da equipe foi praticamente o responsável por show de um homem só. Para chegar aos 56 pontos, Jokic deu ao todo 38 arremessos de quadra, fato que também foi um recorde na carreira do jogador.

Se o Denver Nuggets ficou na dependência da individualidade de Nikola Jokic, o Washington Wizards teve em sua força coletiva a chave para a vitória. Com nome cestas de três pontos, recorde da carreira, Jordan Poole foi o destaque da equipe da capital dos Estados Unidos.

Com o resultado deste sábado, o Denver Nuggets é o nono colocado da Conferência Oeste com 11 vitórias em 21 jogos. O Washington Wizards, por sua vez, é o 15º e último colocado da Conferência Leste com apenas três vitórias em 21 partidas disputadas.