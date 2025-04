Mogi vence Pato e conquista última vaga nos playoffs do NBB

Outras partidas

A noite também contou com outros dois jogos entre equipes já garantidas nos playoffs do NBB. No Ginásio Henrique Villaboim, o Pinheiros atropelou o União Corinthians por 86 a 55. Ambos os times têm a mesma campanha, 18-15, mas os paulistas estão em sexto lugar pelos critérios de desempate.

Corinthians e Caxias fizeram um duelo de seis tempos no Wlamir Marques. O Timão acabou levando a melhor fazendo 103 a 98 após a segunda prorrogação. A equipe alvinegra está na 10ª posição, enquanto a gaúcha é a 15ª colocada.

Em seus últimos compromissos na primeira fase do NBB, o Corinthians recebe o União Corinthians na sexta-feira (18). No mesmo dia, o Pinheiros encara o Caxias em casa. Ambas as partidas começam às 20h (horário de Brasília).