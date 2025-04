Corinthians e Ourinhos superam oponentes em duelos pela LBF

Corinthians e Ourinhos/AOBE conquistaram nesta quarta-feira (16) a sexta vitória de ambos na Liga de Basquete Feminino 2025 (LBF). Os dois estão com a mesma pontuação na tabela de classificação na terceira e quarta posições, respectivamente. As equipes estão com 14 pontos em oito jogos, um a menos que o Sampaio Basquete, vice-líder, e dois atrás do Sesi Araraquara, primeiro colocado da competição. O Timão venceu o Unimed Campinas, no ginásio Wlamir Marques, por 63 a 54. Já o time ourinhense bateu o Sodiê Mesquita, no Monstrinho, com placar de 79 a 63.

Corinthians e Ourinhos ganharam diante de suas torcidas na oitava partida de ambos pela LBF. O Timão mostrou boa exibição coletiva, mas contou com destaque individual da armadora Beatriz. Ela foi premiada com o Troféu MVP ao anotar 11 pontos e fechar o duelo com 16 de eficiência. A ala/pivô Licinara foi a cestinha do confronto, com 14. A ala Ariadna apareceu em seguida, com os mesmos 11 da craque do jogo. Por fim, a ala Yasmin marcou dez. A ala/pivô Mari Dias foi o principal nome em rebotes, com 14 no total.

Após triunfo, o Corinthians terá seu próximo compromisso pela LBF novamente como mandante, na segunda-feira (21), às 11h, contra o ADRM Maringá. Já o Campinas volta a jogar pela principal competição nacional um dia antes, no domingo (20), no mesmo horário, quando irá receber o Blumenau em seus domínios.