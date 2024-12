Lebron brilha, mas é Trae Young que decide em vitória heroica do Hawks

Mesmo com Lebron James anotando triplo-duplo, foi o armador Trae Young que roubou os holofotes na noite desta sexta-feira (6). Na State Farm Arena, em Atlanta, o Hawks bateu o Lakers por 134 a 132, na prorrogação, e venceu mais uma na NBA.

Se por um lado, a dupla Lebron e Anthony Davis estava afiada, somando 77 dos 132 pontos do Lakers, Trae Young assumiu a responsabilidade de dar a vitória aos donos da casa. Além de terceiro maior pontuador da partida, com 31 pontos, Trae ainda saiu do jogo com a expressiva marca de 20 assistências.

Foi só a quinta vez que um jogador fez uma partida com essa estatística (31 pontos e 20 assistências), mas foi a primeira vez na história que alguém fez isso com cinco bolas de 3. Para coroar exibição de gala, Trae virou a partida no overtime com a cesta da vitória, a 10 segundos do fim.