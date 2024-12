Embalado, Brasília conquista nona vitória consecutiva no NBB

O Brasília segue com tudo no início desta temporada do Novo Basquete Brasil. Embalado, o time da capital federal conseguiu sua nona vitória seguida nesta quinta-feira (5). A equipe do Distrito Federal derrotou o Botafogo no Rio de Janeiro por 89 a 67. Com o resultado, Brasília ultrapassou Bauru e agora está em terceiro lugar na classificação geral do NBB.

O primeiro tempo da partida foi de domínio total de Brasília. A equipe comandou as ações ofensivas já no primeiro quarto, onde abriu uma boa vantagem no placar com algumas bolas de três pontos, ganhando a parcial por 33 a 18. Nos minutos seguintes, Brasília seguiu melhor no ataque, ampliando a sua vantagem na partida. Enquanto isso, no outro lado da quadra, o Botafogo tinha um aproveitamento pífio nos arremessos de quadra, fazendo poucos pontos. No intervalo do jogo, o time do Distrito Federal liderava o placar por 60 a 30.

O combustível de Brasília se esgotou no terceiro quarto, onde o aproveitamento da equipe nos chutes caiu drasticamente. Mas o estrago já estava feito no primeiro tempo. O Botafogo não conseguiu forças para reverter a desvantagem do começo da partida e Brasília voltou a pontuar pelo menos dentro do garrafão nos minutos finais para garantir a vitória.