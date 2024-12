Kamilla Cardoso faz 13 pontos em derrota do Shanghai

Kamilla Cardoso entrou em ação mais uma vez no Campeonato Chinês de basquete feminino. Nesta terça-feira (3), a brasileira esteve em quadra para defender o Shanghai Swordfish diante do Sichuan pela 9ª rodada da primeira fase do torneio. O resultado acabou negativo para a equipe de Kamilla, que perdeu por 89 a 63.

Em cerca de 20 minutos em quadra, Kamilla Cardoso conseguiu terminar a partida com 13 pontos anotados. Além disso, contribuiu para a sua equipe pegando três rebotes, dando dois tocos e uma assistência. Ela teve um aproveitamento de 57% em 7 arremessos e 62% em oito lances livres.

Com a derrota desta terça-feira, o Shanghai encerrou uma sequência de cinco vitória seguidas na liga chinesa. Este foi o segundo revés na temporada e o time segue na terceira posição do grupo A, com cinco vitórias em sete partidas disputadas. O Sichuan é o líder do grupo sem nenhuma derrota até aqui.