Westbrook é multado pela NBA após gesto obsceno para banco adversário; veja

Nesta sexta-feira (29), a NBA anunciou uma multa de US$ 35 mil para o armador Russell Westbrook, do Denver Nuggets, após um gesto obsceno do jogador na direção do banco adversário.

O fato ocorreu na partida dos Nuggets diante do New York Knicks, realizada na última segunda-feira (27). Com seu time tomando uma lavada em quadra, Westbrook, acertou uma bola de três pontos e, na sequência, mostrou o dedo do meio para o banco adversário.

A partida terminou em 145 a 118 para os Knicks, Westbrook até fez 29 pontos, mas não evitou a derrota e ainda foi multado após mostrar todo seu descontrole em quadra.