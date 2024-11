São José bate o União Corinthians e vence quarta seguida no NBB

Na fase de classificação do Novo Basquete Brasil (NBB), principal torneio de clubes do país na modalidade, o São José recebeu o União Corinthians na Farma Conde Arena e superou o rival pelo placar de 98 a 82. Esta foi a quarta vitória consecutiva do clube do Vale do Paraíba na liga nacional, a quinta no total.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

O União Corinthians começou superior na partida, saindo na frente por 13 a 9. Na sequência, o São José se recuperou e virou a disputa no final do primeiro quarto para 18 a 17. O bom momento dos paulistas continuou na parcial seguinte, o que fez com que o time colocasse 11 pontos de vantagem. Eles travaram a reação gaúcha na volta do intervalo e administraram a liderança até o fim, quando venceram por 98 a 82.