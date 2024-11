Sem Curry, Warriors perdem a terceira consecutiva na NBA

Três derrotas consecutivas para o Golden State Warriors na NBA. Após alcançar a liderança do Oeste, os Warriors não venceram mais e caíram para a terceira colocação da conferência. Na madrugada desta quinta-feira (28), o time de São Francisco perdeu para o atual líder Oklahama City Thunder por 105 a 101. Com dores bilaterais no joelho, Stephen Curry não foi relacionado para a partida.

Mesmo sem a principal estrela da equipe, os Warriors têm um retorspecto positivo de três vitórias e apenas uma derrota na atual temporada, já contando com o revés desta rodada. A franquia venceu o New Orleans Pelicans duas vezes e o Houston Rockets uma vez enquanto Curry esteve fora pelo mesmo problema no joelho.

Fora da rotação, o brasileiro Gui Santos ficou sem minutos em quadra novamente. Na partida, os Warriors sofreram diante de uma noite de baixo aproveitamento de arremessos. Jonathan Kuminga foi o cestinha da equipe com 19 pontos, mas com 38.1% de conversão. Andrew Wiggins anotou 16 e teve um aproveitamento geral ainda pior, com apenas 25%.