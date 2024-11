Pinheiros domina Corinthians fora de casa pelo NBB

Grande vitória para Pinheiros no NBB. Nesta manhã de quinta-feira (28), o Pinheiros foi até o Ginásio Wlamir Marques, casa do Corinthians, e atropelou o rival por 89 a 69. Com o triunfo, o clube paulista aparece na 7ª colocação da primeira fase da competição, com seis vitórias em 11 partidas na temporada. Por outro lado, o Corinthians cai para o 11º lugar, tendo quatro vitórias em 11 jogos.

O jogo

Voltando da seleção brasileira, Reynan dos Santos foi um dos destaques do Pinheiros na partida. O armador liderou a equipe em pontos (18), além de pegar cinco rebotes e dar quatro assistências. David Sloan, com 13 pontos e oito assistências, e Agapy Santos, que anotou 10 pontos e nove rebotes, foram outros destaques do time. Por outro lado, o ala-pivô Victão foi o principal jogador do Corinthians em quadra, anotando 20 pontos e pegando nove rebotes.

Os times tiveram começo equilibrado no primeiro quarto, mas com o Pinheiros fechando na frente em 23 a 20. Foi então que o setor ofensivo do Corinthians parou de funcionar e a equipe anotou apenas 11 pontos no segundo período e viu o rival abrir vantagem em 48 a 31.