Flamengo, Franca e Minas conhecem grupos da BCLA

Definidos os grupos da Champions League das américas de basquete masculino (BCLA). Nesta quarta-feira (20), os três clubes brasileiros - Flamengo, Franca e Minas presentes na competecição conheceram seus primeiros adversários. A competição começa no dia 11 de dezembro em Santiago del Estero, na Argentina, casa do atual campeão Quimsa.

Pelo grupo B, o Flamengo caiu com o time argentino Boca Juniors-ARG e os panamenhos Toros de Chiriquí. Por sua vez, na chave C, o Franca enfrentará o time da casa Quimsa e o clube uruguaio Biguá. Por fim, o Minas ficou no grupo D, junto com o Instituto, da Argentina, e Leones de Quilpué, do Chile. Para completar, a primeira chave tem Real Estelí (Nicarágua), Paisas BC (Colômbia) e Toros del Valle (Colômbia).