Campinas bate Ituano e vai à final do Paulista Feminino

A edição de 2024 do Campeonato Paulista Feminino de basquete já conhece seu primeiro finalista. Nesta quarta-feira (20), o Unimed Campinas garantiu vaga na decisão do Estadual após vencer o Ituano fora de casa por 69 a 59. A equipe campineira fechou a série de semifinal com 2-0.

Na primeira partida da semifinal contra o Ituano, o Unimed Campinas levou a melhor em casa por 83 a 73. A partida desta quarta-feira começou equilibrada, mas logo a equipe campineira assumiu o controle. Depois do primeiro quarto terminar empatado em 17 a 17, elas arrancaram para a vitória abrindo 10 pontos no segundo e terceiro períodos. Depois disso, só administraram a vantagem.

Ineidis Casanova foi o destaque do Campinas na partida. A camisa 24 terminou o confronto como cestinha ao anotar 22 pontos. Fora isso, ela ainda deu 5 assistências e pegou 4 rebotes no período em que esteve em quadra. Licinara, Luana Batista e Iza Sangalli também terminaram o duelo com mais de 10 pontos marcados.