Damiris Dantas comemora aniversário com vitória e MVP

Damiris Dantas completa 32 anos de idade neste domingo (17). O aniversário de uma das grandes jogadoras do basquete brasileiro foi celebrado em quadra. Mais uma vez, Damiris foi destaque na Liga Turca, a KBSL. Ela recebeu o prêmio de melhor em quadra na vitória de sua equipe, o Botas, contra o Kocaeli por 75 a 74.

Títulor, Damiris somou 32 minutos em quadra. A brasileira foi autora de 18 pontos, acertando duas arremessos triplos, e terminou com a cestinha do Botas. Com mais 5 rebotes e 2 assistências, levou o prêmio de MVP. A norte-americano Destanni Henderson fez 30 pontos para o Kocaeli, mas não evitou a derrota de sua equipe.

Enquanto a temporada da WNBA não retorna, Damiris Dantas rumou à Europa para garantir seu ritmo de jogo até meados de maio do próximo ano. Pelo Botas, a brasileira já participou de cinco jogos e acumula médias de 18.2 pontos, 2.6 assistências e 6.8 rebotes por partida.