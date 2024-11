Minas atropela o Caxias do Sul pelo NBB e vence por 78 a 58

Em um atropelo nos três últimos quartos, o Minas Tênis Clube venceu o Caxias do Sul por 78 a 58, fora de casa, pelo NBB, neste sábado (16). A equipe mineira até teve dificuldades no primeiro período, mas viu sua vantagem aumentar no decorrer da partida. Por outro lado, o Caxias esteve à frente do placar apenas duas vezes, ambas no primeiro quarto.

PRÉ

Os donos da casa vinham de derrota no NBB contra o Brasília, por 76 a 71. Inclusive, nas últimas quatro partidas o Caxias do Sul venceu apenas uma, contra o Botafogo (69 a 63). Já do outro lado, o retrospecto do Minas era magnífico, tendo vencido os últimos oito jogos pelo NBB.

A PARTIDA

O jogo começou a todo vapor, já que a primeira cesta realizada foi de três pontos, pela equipe do Caxias do Sul. Mesmo com grande equilíbrio, o Minas conseguiu virar e terminou o primeiro quarto na frente, vencendo por 17 a 16, apenas um ponto de diferença.