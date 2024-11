Brasília bate União Corinthians dá sequência ao bom início no NBB

Grande início de temporada para o Brasília Basquete no NBB 2024/2025! Neste sábado (15), o time do Distrito Federal derrotou o União Corinthians fora de casa por 78 a 76 e alcançou a sétima vitória em dez partidas na competição. O bom desempenho deixa a equipe na terceira colocação da primeira fase do campeonato, atrá somente do Minas (10v e 1d) e do Flamengo (10v e 2d).

+ Tabela do NBB temporada 2024/2025 O estadunidense Anton Cook foi o grande destaque da vitória, sendo o cestinha da partida com 29 pontos. Daniel Von Haydin foi outro jogador do Brasília que se destacou no jogo. Ele fechou a partida com um duplo-duplo de 16 pontos e 10 rebotes, além de distribuir sete assistências. A partida O confronto deste sábado foi marcado pelo enorme grande equilíbrio entre as equipes. Jogando em casa, no Ginásio Poliesportivo Arnão, o União Corinthians venceu o primeiro quarto pela diferença miníma de um ponto, em 16 a 15. O time paulista manteve a mesma vantagem até o final do período seguinte e foi ao intervalo vencendo por 33 a 32.