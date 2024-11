Mavericks perde novamente nos segundos finais e mantém o mau momento na NBA

Atual vice-campeão da NBA, o Dallas Mavericks parece encontrar dificuldades neste início de temporada. Nesta madrugada de sexta-feira (15), os Mavs perderam para o Utah Jazz por 115 a 113 e emendaram a quarta derrota consecutiva na liga. O resultado mantém o Dallas com uma campanha negativa de cinco vitórias e sete derrotas.

Com requintes de crueldade, o final de partida dos Mavericks pareceu reviver a derrota para Golden State Warriors na rodada passada. Nas duas ocasiões o Dallas foi para o último quarto atrás em mais de 15 pontos no placar, conseguiu buscar a virada mas cedeu a vantagem no final.

Contra o Jazz foram 16 pontos recuperados no período final. Os Mavs, inclusive, estavam à frente no placar em 110 a 108 faltando um minuto e meio no relógio. O Utah reagiu com cinco pontos consecutivos e deixou o Dallas contra as cordas. Uma bola de três pontos de Klay Thompson a 30 segundos do fim deu uma sobrevida ao Dallas. No entanto, uma desatenção de Luka Doncic na defesa devolveu a liderança para o Jazz.