Botafogo bate o Vasco no arremesso final e volta a vencer no NBB

Após sofrer cinco derrotas consecutivas, o Botafogo enfim voltou a vencer pelo NBB, nesta sexta-feira (15). E não foi qualquer vitória. O Fogão triunfou no clássico contra o Vasco por 68 a 66, com direito a cesta nos segundos finais da partida. O autor do arremesso que de a vitória ao Botafogo foi o armador Matheusinho, que terminou o jogo com 15 pontos.

Com o resultado positivo, o Botafogo agora aparece na 13ª colocação na classificação da primeira fase do NBB. O Fogão tem uma campanha de quatro vitórias e sete derrotas. Por outro lado, o Vasco ocupa o 9º posto, com cinco triunfos em dez partidas.

A partida desta sexta-feira foi repleta de emoção e chia de altos e baixos das duas equipes. Jogando em casa, no Tijuca Tênis Clube, o Botafogo começou melhor e fechou o primeiro quarto vencendo por 21 a 11. O Vasco reagiu logo na sequência e garantiu o empate em 30 a 30 antes de ir para o intervalo.