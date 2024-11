Spoelstra assume a culpa por erro que gerou a derrota do Miami Heat

O treinador do Miami Heat, Erik Spoelstra, assumiu a culpa pelo erro no pedido de tempo que gerou uma falta técnica e, consequentemente, a derrota para o Detroit Pistons no final da prorrogação. A partida desta última terça-feira (12) parecia encaminhar para uma dupla prorrogação com um empate de 121 a 121 faltando apenas 1,1 segundos no relógio, quando Spol solicitou um 'timeout' irregular

A falta técnica se deu porque o Miami Heat já havia gastado todos os pedidos de tempos. Malik Beasley, então, converteu os lances livres e deu a vitória aos Pistons por 123 a 121. Vale destacar que a partida também era válida pela Copa da NBA.

Perguntado sobre a situação, Erik Spoelstra não se escondeu da responsabilidade. "Cometi um grave erro mental no final. Isso é por minha conta. Eu me sinto péssimo com isso," afirmou o treinador que recentemente ajudou a seleção dos Estados Unidos a ganhar o ouro olímpico de Paris-2024.